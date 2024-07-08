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Posted 8 июля, 12:23

Published 8 июля, 12:23

Modified 8 июля, 12:25

Updated 8 июля, 12:25

За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков

Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей

8 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков
За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков, машинистов и отделочников, сообщает «Авито Работа».

Аналитики сравнили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов за первое полугодие 2024 года и 2023 года. Выяснилось, что самый высокий доход работодатели готовы предложить водителям-дальнобойщикам. Среднее зарплатное предложение для них составляет 162 634 рубля в месяц. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия водителя спецтехники. Соискателям предлагают средний доход в 115 929 рублей. Это на 9% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

На третьем месте — профессия водителя самосвала со средней зарплатой в 113 915 рублей в месяц и ее ростом на 30% за год.

На 50% вырос предлагаемый месячный доход отделочников, сейчас он составляет в среднем 113 863 рубля. Зарплаты машинистов поднялись за год на 52% и достигли 112 040 рублей в месяц.

Ранее представителей рабочих профессий назвали самыми востребованными сотрудниками на рынке труда в Ростовской области.

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