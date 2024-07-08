Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей

Аналитики сравнили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов за первое полугодие 2024 года и 2023 года. Выяснилось, что самый высокий доход работодатели готовы предложить водителям-дальнобойщикам. Среднее зарплатное предложение для них составляет 162 634 рубля в месяц. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.