rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков

Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей

8 июля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков
За первые полгода 2024 года в Ростовской области значительно выросли зарплаты дальнобойщиков, машинистов и отделочников, сообщает «Авито Работа».

Аналитики сравнили средние зарплатные предложения для рабочих специалистов за первое полугодие 2024 года и 2023 года. Выяснилось, что самый высокий доход работодатели готовы предложить водителям-дальнобойщикам. Среднее зарплатное предложение для них составляет 162 634 рубля в месяц. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей
Узнать подробнее

На втором месте по уровню зарплат оказалась профессия водителя спецтехники. Соискателям предлагают средний доход в 115 929 рублей. Это на 9% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.

На третьем месте — профессия водителя самосвала со средней зарплатой в 113 915 рублей в месяц и ее ростом на 30% за год.

На 50% вырос предлагаемый месячный доход отделочников, сейчас он составляет в среднем 113 863 рубля. Зарплаты машинистов поднялись за год на 52% и достигли 112 040 рублей в месяц.

Ранее представителей рабочих профессий назвали самыми востребованными сотрудниками на рынке труда в Ростовской области.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростове спасались от адской жары и не спали из-за ночной атаки дронов«Превращаюсь в жареную картошечку»: в Ростове термометр на солнце показал 88 градусовПолиция в Ростове-на-Дону проверит пассажиров, угрожавших девушке-таксисту
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Веерные отключения электричества ввели в Ростове из-за жары
Сегодня, 10:54
В Ростовской области в ДТП погибли 12 детей
Сегодня, 12:30
Бастрыкин отреагировал на отсутствие воды в части Ростовской области с июня
Сегодня, 11:22
Адвокат получил 1 млн рублей взятки от хулигана в Ростовской области
Сегодня, 11:01
Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары
Сегодня, 09:39