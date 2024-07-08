Жители Ростова заявили о нашествии крыс в городе

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
По словам ростовчан, крысы спокойно перемещаются вдоль здания рядом с мусорными баками. Они не боятся людей и не пытаются убежать. Жильцы дома на Суворова, 20/25 рассказывают, что видели целую крысиную семью.
Одна из местных жительниц поделилась, что теперь боится гулять в округе и посещать рестораны и кафе, расположенные поблизости.
Ранее о нашествии крыс рассказали жильцы дома на Коммунистическом проспекте в Ростове. В здании до сих пор существует мусоропровод. Из-за невывезенного мусора по подъезду дома буквально бегают крысы.