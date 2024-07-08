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Жители Ростова заявили о нашествии крыс в городе

8 июля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
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Ростовчане рассказали о крысиной семье, бегающей по центру города

Жители дома на Суворова, 30/35 в Ростове встретили среди ночи целую крысиную семью, пишет «Дон 24».

По словам ростовчан, крысы спокойно перемещаются вдоль здания рядом с мусорными баками. Они не боятся людей и не пытаются убежать. Жильцы дома на Суворова, 20/25 рассказывают, что видели целую крысиную семью.

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Одна из местных жительниц поделилась, что теперь боится гулять в округе и посещать рестораны и кафе, расположенные поблизости.

Ранее о нашествии крыс рассказали жильцы дома на Коммунистическом проспекте в Ростове. В здании до сих пор существует мусоропровод. Из-за невывезенного мусора по подъезду дома буквально бегают крысы.

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