Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Они считают, что сработала система ПВО, так как в небе теперь виден инверсионный след. Все это сопровождалось грохотом.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не было, она сейчас уточняется.
За последнее время в регионе успели уничтожить сразу несколько беспилотников. В ночь на 5 июля киевский режим предпринял попытку атаки на Ростов-на-Дону. Система ПВО сбила десять беспилотных аппаратов, обломки которых упали на землю и спровоцировали возгорание.
До этого губернатор Василий Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по региону.