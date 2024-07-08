Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе

За последнее время в регионе успели уничтожить сразу несколько беспилотников. В ночь на 5 июля киевский режим предпринял попытку атаки на Ростов-на-Дону. Система ПВО сбила десять беспилотных аппаратов, обломки которых упали на землю и спровоцировали возгорание.