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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе

Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе

8 июля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области услышали звук взрыва и заметили следы в небе
В Ростовской области в понедельник, 8 июля, раздался звук, похожий на взрыв, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они считают, что сработала система ПВО, так как в небе теперь виден инверсионный след. Все это сопровождалось грохотом.

Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не было, она сейчас уточняется.

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За последнее время в регионе успели уничтожить сразу несколько беспилотников. В ночь на 5 июля киевский режим предпринял попытку атаки на Ростов-на-Дону. Система ПВО сбила десять беспилотных аппаратов, обломки которых упали на землю и спровоцировали возгорание.

До этого губернатор Василий Голубев назвал последствия ночной атаки беспилотников по региону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Происшествия#Инверсионный след
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