Авиацию использовали для уничтожения беспилотников над Ростовской областью

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Всего в ночь на вторник ликвидировали 21 дрон над регионом. Атака привела к пожарам, в том числе возгоранию травы в Ростове-на-Дону.
Кроме того, вспыхнули два трансформатора на площади 60 квадратных метров. Перед тушением огня территорию проверили саперы.
На данный момент все возгорания ликвидированы.
После этого губернатор рассказал, что для отражения атаки использовали все возможные средства.
В частности, работала авиация и зенитно-ракетные комплексы. Он добавил, что сейчас идет оценка полученных повреждений.
Ранее появилась информация о том, что могло быть целью ВСУ во время атаки на донскую столицу.