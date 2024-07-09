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Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью

Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью

9 июля 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в ночь на вторник, 9 июля, удалось ликвидировать 21 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим использовал беспилотники самолетного типа для атаки по российским регионам. Над территорией Ростовской области сбили и перехватили 21 дрон.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате атаки загорелись два трансформатора. Первоначально территорию проверили саперы, а после ликвидировали пламя.

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Кроме того, в Ростове-на-Дону вспыхнула сухая трава. Известно, что с пламенем удалось справиться.

Пользователи в соцсетях написали, что не могли уснуть из-за начавшейся атаки.

«Это, конечно, ужас. Но Ростов, Александровка почти сутки без света. Какая тут причина. Дома полностью на электричестве, газа нет», — заявляют местные жители.

Ранее губернатор попросил жителей не трогать обломки беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минобороны РФ#Ликвидация
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