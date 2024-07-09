Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Киевский режим использовал беспилотники самолетного типа для атаки по российским регионам. Над территорией Ростовской области сбили и перехватили 21 дрон.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что в результате атаки загорелись два трансформатора. Первоначально территорию проверили саперы, а после ликвидировали пламя.
Кроме того, в Ростове-на-Дону вспыхнула сухая трава. Известно, что с пламенем удалось справиться.
Пользователи в соцсетях написали, что не могли уснуть из-за начавшейся атаки.
«Это, конечно, ужас. Но Ростов, Александровка почти сутки без света. Какая тут причина. Дома полностью на электричестве, газа нет», — заявляют местные жители.
Ранее губернатор попросил жителей не трогать обломки беспилотников.