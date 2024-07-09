Донской губернатор Голубев сделал заявление после массированной атаки дронов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Он рассказал, что атака началась примерно в 2 часа ночи и с ней справилась система ПВО. Но в Родионово-Несветайском загорелись два трансформатора. Сюда вызывали саперов для проверки территорий, после чего пожарные смогли ликвидировать пламя. Огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.
В данный момент проводится охлаждение оборудования, никто не пострадал. Кроме того, в Ростове на месте падения обломков загорелась сухая трава, ее уже потушили.
По информации Минобороны РФ, всего удалось сбить 21 дрон над территорией региона.
До этого губернатор сделал заявление после возгорания 10 построек.