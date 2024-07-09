Донской губернатор Голубев сделал заявление после массированной атаки дронов

Он рассказал, что атака началась примерно в 2 часа ночи и с ней справилась система ПВО. Но в Родионово-Несветайском загорелись два трансформатора. Сюда вызывали саперов для проверки территорий, после чего пожарные смогли ликвидировать пламя. Огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.