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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массированной атаки дронов

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массированной атаки дронов

9 июля 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области начавшаяся массированная атака дронов спровоцировала пожары в различных территориях, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что атака началась примерно в 2 часа ночи и с ней справилась система ПВО. Но в Родионово-Несветайском загорелись два трансформатора. Сюда вызывали саперов для проверки территорий, после чего пожарные смогли ликвидировать пламя. Огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.

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В данный момент проводится охлаждение оборудования, никто не пострадал. Кроме того, в Ростове на месте падения обломков загорелась сухая трава, ее уже потушили.

По информации Минобороны РФ, всего удалось сбить 21 дрон над территорией региона.

До этого губернатор сделал заявление после возгорания 10 построек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Пожарные#Дроны#Происшествия
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