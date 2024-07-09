Экс-председателя суда в Ростове-на-Дону заключили под стражу по делу о взятке

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Издание пишет, что ВККС выдала разрешение на арест Коблевой. Говорится, что после этого Мосгорсуд заключил ее под стражу.
Отмечается, что фигурантку арестовали на два месяца по делу о получении взятки. По информации издания, ей вменяют получение 500 тысяч рублей, чтобы было отменено решение мирового судьи.
Добавим, что ареста Коблевой пытался добиться глава СКР Александр Бастрыкин. Официальной информации о принятом судом решении не поступало, она уточняется.
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