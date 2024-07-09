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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Экс-председателя суда в Ростове-на-Дону Коблеву заключили под стражу

Экс-председателя суда в Ростове-на-Дону заключили под стражу по делу о взятке

9 июля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Экс-председателя суда в Ростове-на-Дону Коблеву заключили под стражу

Экс-председателя суда в Ростове-на-Дону Коблеву заключили под стражу

Бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву арестовали, сообщает ТАСС.

Издание пишет, что ВККС выдала разрешение на арест Коблевой. Говорится, что после этого Мосгорсуд заключил ее под стражу.

Отмечается, что фигурантку арестовали на два месяца по делу о получении взятки. По информации издания, ей вменяют получение 500 тысяч рублей, чтобы было отменено решение мирового судьи.

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Добавим, что ареста Коблевой пытался добиться глава СКР Александр Бастрыкин. Официальной информации о принятом судом решении не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Арест
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