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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:24

Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону

Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону

9 июля 2024, 15:22
Фото: 1MI
Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону
Трамвайные депо, новые трамвайные пути и эстакады появятся в Ростове для реализации проекта скоростных трамваев, сообщили на совещании в правительстве региона.

Гендиректор компании «Синара» Тимур Мамишев рассказал, что к настоящему времени в рамках концессии выполнено устройство пяти километров рельсошпальной решетки одиночных путей, установлено 144 опоры контактной сети. Также завершена укладка рельсошпальной решетки на кривой Солженицына и Ткачева, а также Еременко и Жданова.

Следующим этапом концессии станет проектирование трамвайных депо и новых трамвайных путей в Западном микрорайоне. Экспертиза должна выдать заключение по документации для них до конца года.

«Синара» распланирует под трамвай участок земли в Нахичевани в Ростове
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заострил внимание на необходимости строительства эстакад.

«Я уверен, если трамвайные пути пойдут по существующим выделенным полосам движения общественного транспорта, это только создаст дополнительные трудности», — заявил он.

Ранее стало известно, как выглядят скоростные трамваи, которые запустят в Ростове после масштабной модернизации.

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