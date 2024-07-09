Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Гендиректор компании «Синара» Тимур Мамишев рассказал, что к настоящему времени в рамках концессии выполнено устройство пяти километров рельсошпальной решетки одиночных путей, установлено 144 опоры контактной сети. Также завершена укладка рельсошпальной решетки на кривой Солженицына и Ткачева, а также Еременко и Жданова.
Следующим этапом концессии станет проектирование трамвайных депо и новых трамвайных путей в Западном микрорайоне. Экспертиза должна выдать заключение по документации для них до конца года.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заострил внимание на необходимости строительства эстакад.
«Я уверен, если трамвайные пути пойдут по существующим выделенным полосам движения общественного транспорта, это только создаст дополнительные трудности», — заявил он.
Ранее стало известно, как выглядят скоростные трамваи, которые запустят в Ростове после масштабной модернизации.