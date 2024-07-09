Эстакады построят для скоростных трамваев в Ростове-на-Дону

Гендиректор компании «Синара» Тимур Мамишев рассказал, что к настоящему времени в рамках концессии выполнено устройство пяти километров рельсошпальной решетки одиночных путей, установлено 144 опоры контактной сети. Также завершена укладка рельсошпальной решетки на кривой Солженицына и Ткачева, а также Еременко и Жданова.