Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области

Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области



Напомним, в регионе были введены веерные отключения электричества из-за экстремально жаркой погоды. Сетевые компании ограничивают подачу электроэнергии для того, чтобы не допустить выход из строя оборудования из-за высокой нагрузки. С отключениями толкнулись жители в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.