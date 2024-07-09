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Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области

Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области

9 июля 2024, 18:40
Фото: 1MI
Генпрокурор России потребовал восстановить электроснабжение в Ростовской области
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно принять меры из-за многочисленных перебоев в снабжении электричеством в Ростовской области, сообщили в надзорном ведомстве.

Игорь Краснов поручил оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области

Напомним, в регионе были введены веерные отключения электричества из-за экстремально жаркой погоды. Сетевые компании ограничивают подачу электроэнергии для того, чтобы не допустить выход из строя оборудования из-за высокой нагрузки. С отключениями толкнулись жители в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Мясниковском районах.

В генпрокуратуре сообщили, что в рамках надзорных мероприятий особое внимание будет уделено полноте и своевременности реализации работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерыва подачи электроэнергии.

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Ведомство потребовало в кратчайшие сроки от сетевых компаний восстановить подачу электроэнергии, а также оперативно информировать граждан о графике отключений.

Чтобы минимизировать негативные последствия и возможность аварий, было увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов социальной сферы, сказано в сообщении.

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