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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Электричество выключали на территории Главного автовокзала на Сиверса в Ростове

Главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светом

9 июля 2024, 16:48
Фото: rostovgazeta.ru
Электричество выключали на территории Главного автовокзала на Сиверса в Ростове
Электричество выключали на территории Главного автовокзала на Сиверса в Ростове, сообщают в соцсетях пассажиры.

Веерные отключения света коснулись и Главного автовокзала в Ростове. Электричество там пропало в середине дня. Из-за этого пассажиры не смогли купить билеты. К тому же внутри автовокзала не работали кондиционеры и система оповещения. Чтобы не пропустить свой автобус, людям приходилось ждать на улице под палящим солнцем.

Вечером администрация автовокзала уведомила, что системы здания работают от резервного источника питания. Кассы продают билеты в обычном режиме. Отправление автобусов осуществляется по расписанию.

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Ранее сообщалось, что перебои со светом в Ростовской области ожидаются еще в течение трех ближайших суток.

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