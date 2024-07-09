Главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светом

Веерные отключения света коснулись и Главного автовокзала в Ростове. Электричество там пропало в середине дня. Из-за этого пассажиры не смогли купить билеты. К тому же внутри автовокзала не работали кондиционеры и система оповещения. Чтобы не пропустить свой автобус, людям приходилось ждать на улице под палящим солнцем.