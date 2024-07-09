Главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светом

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Веерные отключения света коснулись и Главного автовокзала в Ростове. Электричество там пропало в середине дня. Из-за этого пассажиры не смогли купить билеты. К тому же внутри автовокзала не работали кондиционеры и система оповещения. Чтобы не пропустить свой автобус, людям приходилось ждать на улице под палящим солнцем.
Вечером администрация автовокзала уведомила, что системы здания работают от резервного источника питания. Кассы продают билеты в обычном режиме. Отправление автобусов осуществляется по расписанию.
Ранее сообщалось, что перебои со светом в Ростовской области ожидаются еще в течение трех ближайших суток.