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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Как понять, что ваш партнер вам не подходит

Как понять, что ваш партнер вам не подходит

9 июля 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Как понять, что ваш партнер вам не подходит
В отношениях существуют предупреждающие признаки, которые могут указывать, что ваш партнер вам не подходит, пишет Newia.

Партнер проявляет безразличие и отстраненность

Обратите внимание на свои чувства, когда вы рядом с партнером. Если вы не можете расслабиться или чувствуете себя некомфортно, это знак, что этот человек вам не подходит. Важно получать поддержку и возможность для общения в отношениях. Любимый человек должен вдохновлять вас, и если этого не происходит, возможно, вам лучше идти разными дорогами.

Управление и влияние

Если вы замечаете, что всё реже соответствуете требованиям, которые предъявляет ваш партнер, и постоянно ощущаете чувство вины из-за этого, возможно, стоит задуматься о завершении отношений.

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Если же вас обвиняют в том, что вы якобы не проявляете любовь к своему партнеру, это может быть формой манипуляции. На таком основании построить прочные и доверительные отношения точно не удастся. Ещё одним «сигналом тревоги» являются требования со стороны партнера сделать выбор: например, либо он, либо ваша работа, интересы, круг общения.

Нет планов

Если ваш партнер избегает говорить о будущем и не хочет обсуждать долгосрочные планы с вами, возможно, он не видит вас в своей жизни надолго. Подумайте, соответствует ли такая ситуация вашим ожиданиям и целям. Иногда полезно откровенно пообщаться с партнером, чтобы понять, что он на самом деле думает. Если он честно признается, что не планирует с вами общее будущее, это поможет вам лучше понять собственные желания и принять правильное решение.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Партнерство#Отношения
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