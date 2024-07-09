Как понять, что ваш партнер вам не подходит

Если ваш партнер избегает говорить о будущем и не хочет обсуждать долгосрочные планы с вами, возможно, он не видит вас в своей жизни надолго. Подумайте, соответствует ли такая ситуация вашим ожиданиям и целям. Иногда полезно откровенно пообщаться с партнером, чтобы понять, что он на самом деле думает. Если он честно признается, что не планирует с вами общее будущее, это поможет вам лучше понять собственные желания и принять правильное решение.