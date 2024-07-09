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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Компания отказалась строить солнечную электростанцию в Ростовской области

Компания отказалась строить солнечную электростанцию в Ростовской области

9 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Компания отказалась строить солнечную электростанцию в Ростовской области
Компания «Юнигрин Регион» отказалась заниматься строительством солнечной электростанции в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о «Гуковской СЭС», которую хотели ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Но проект не будет реализован из-за сложившейся экономической ситуации.

В том числе из-за значительного удорожания материалов и комплектующих. При этом компания не отказывается от дальнейшего сотрудничества с регионом.

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Ранее появилась информация, что мощность солнечной подстанции должна была составить 25 мегаватт. Возможной территорией для строительства рассматривали Гуково.

Добавим, что в последнее время в регионе часто отключают электричество из-за высокой нагрузки. Это связано с сильной жарой, которая не уходит несколько дней.

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#Илья Протвинов#Общество#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Компания
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