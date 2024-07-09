Компания отказалась строить солнечную электростанцию в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Речь идет о «Гуковской СЭС», которую хотели ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Но проект не будет реализован из-за сложившейся экономической ситуации.
В том числе из-за значительного удорожания материалов и комплектующих. При этом компания не отказывается от дальнейшего сотрудничества с регионом.
Ранее появилась информация, что мощность солнечной подстанции должна была составить 25 мегаватт. Возможной территорией для строительства рассматривали Гуково.
Добавим, что в последнее время в регионе часто отключают электричество из-за высокой нагрузки. Это связано с сильной жарой, которая не уходит несколько дней.