Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Очевидцы сначала заявили в социальных сетях, что огонь начался в сарае и затем перекинулся на дом. В настоящее время горит крыша на площади 500 квадратных метров.
«Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают около 50 специалистов и 15 единиц техники», — рассказали в региональном УМЧС.
Добавим, что проводится также эвакуация людей из соседних домов из-за плотности застройки. Не удалось пока ликвидировать огонь и в частном секторе, с которого начался пожар.
«Пожарным удалось взять под контроль возгорание. Но несколько балконов уже сгорели, кровля частично обрушилась. Дыма и огня стало меньше», — сообщили ростовчане.
О пострадавших при пожаре пока информации не было.