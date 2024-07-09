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Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Ростове-на-Дону

Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске

9 июля 2024, 11:43
Фото: 1MI
Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Ростове-на-Дону
В Батайске во время возгорания многоквартирного дома частично обрушилась крыша, сообщили местные жители в соцсетях.

Очевидцы сначала заявили в социальных сетях, что огонь начался в сарае и затем перекинулся на дом. В настоящее время горит крыша на площади 500 квадратных метров.

«Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают около 50 специалистов и 15 единиц техники», — рассказали в региональном УМЧС.

Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске
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Добавим, что проводится также эвакуация людей из соседних домов из-за плотности застройки. Не удалось пока ликвидировать огонь и в частном секторе, с которого начался пожар.

Фото: Это Ростов — тг

«Пожарным удалось взять под контроль возгорание. Но несколько балконов уже сгорели, кровля частично обрушилась. Дыма и огня стало меньше», — сообщили ростовчане.

О пострадавших при пожаре пока информации не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Крыша#Происшествия
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