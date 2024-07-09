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Лучшие ростовские семьи поздравили в День семьи, любви и верности

Лучшие ростовские семьи поздравили в День семьи, любви и верности

9 июля 2024, 07:00
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В донской столице уже сложилась добрая и давняя традиция. В День семьи, любви и верности чествовать лучшие ростовские семьи, среди которых семьи долгожители и многодетные. Учитывая, что текущий год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом Семьи, праздник и вовсе обрел особую значимость.

Как отметил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, ростовчане входят в число тех россиян, которые стремятся построить большую и крепкую семью. По словам главы, в донской столице с каждым годом увеличивается число многодетных семей, и в настоящее время их количество превосходит показатель в 9 тысяч, которые в общей сложности воспитывают 29 тысяч детей.

Также в Ростове-на-Дону проживает и множество пожилых пар, а количество новых брачных союзов, только с начала года достигло 4 тысяч.
Наверное поэтому в торжественный день, который отмечали в «Шолохов-центре», проходила регистрация брака молодых ростовчан — Полины и Родиона Гуртовых-Михайлусовых. Молодоженам есть с кого брать пример. Ведь каждая из пар, присутствующих на празднике, является достойным примером для подрастающего поколения.

Заслуженные награды за сохранение семейных устоев и традиций получили супруги, прожившие в браке не один десяток лет, а также семьи, где воспитывается трое и более детей.

— Для укрепления института семьи в городе проводится большая работа. Это и реализация мер социальной поддержки, и благоустройство общественных территорий для семейного досуга, и строительство детских садов и школ. Всё делается для того, чтобы ростовские семьи жили в комфортном, цветущем, развитом городе, — пояснил Алексей Логвиненко.

Глава администрации города также пожелал всем ростовчанам здоровья и благополучия!

— В этот прекрасный летний день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый дом будет наполнен теплом, уютом и радостью. Пусть в нем звучит детский смех и царит любовь! С Днем семьи, любви и верности, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

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