Масштабный ремонт Большой Садовой улицы стартовал в Ростове

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Ночью 9 июля дорожные службы приступили к ремонту двух участков дороги на Большой Садовой. Первый — от Сиверса до Буденновского, второй — от Кировского до проспекта Театрального. Износ покрытия составляет там 60%. В последний раз эти участки ремонтировали восемь лет назад.
Рабочие в ходе ремонта заменят нижний и верхний слоя покрытия, а также обновят тротуары там, где это необходимо.
Чтобы не создавать пробок на главной улице Ростова, работы будут проводить только по ночам.
Сколько продлится ремонт, не сообщается.
Ранее автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Вавилова.