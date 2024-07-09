Масштабный ремонт Большой Садовой улицы стартовал в Ростове

Ночью 9 июля дорожные службы приступили к ремонту двух участков дороги на Большой Садовой. Первый — от Сиверса до Буденновского, второй — от Кировского до проспекта Театрального. Износ покрытия составляет там 60%. В последний раз эти участки ремонтировали восемь лет назад.