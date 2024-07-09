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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Два участка Большой Садовой улицы отремонтируют в Ростове

Масштабный ремонт Большой Садовой улицы стартовал в Ростове

9 июля 2024, 17:07
Фото: rostovgazeta.ru
Два участка Большой Садовой улицы отремонтируют в Ростове
Два участка Большой Садовой улицы отремонтируют в Ростове, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Ночью 9 июля дорожные службы приступили к ремонту двух участков дороги на Большой Садовой. Первый — от Сиверса до Буденновского, второй — от Кировского до проспекта Театрального. Износ покрытия составляет там 60%. В последний раз эти участки ремонтировали восемь лет назад.

Рабочие в ходе ремонта заменят нижний и верхний слоя покрытия, а также обновят тротуары там, где это необходимо.

Чтобы не создавать пробок на главной улице Ростова, работы будут проводить только по ночам.

Сколько продлится ремонт, не сообщается.

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Ранее автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Вавилова.

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