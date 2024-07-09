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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Фото для иллюстрации

Минимущества продаст свои акции в футбольном клубе «Ростов»

9 июля 2024, 17:32
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Фото для иллюстрации
Министерство имущества региона хочет продать на аукционе 25,99% акций футбольного клуба «Ростов», следует из документов на сайте правительства области.

Приватизация акций клуба необходима для сокращения имущества Ростовской области, которое не приносит доход в региональный бюджет. Минимущества хочет продать на аукционе 25,99% акций ФК «Ростов».

При этом блокирующий пакет акций клуба в размере 25% + 1 акция останется в государственной собственности Ростовской области.

Величину доходов областного бюджета от продажи акций определят после проведения независимым оценщиком рыночной оценки активов и имущества клуба.

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Ранее сообщалось, что спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и сбежавшего из России футболиста Матиаса Норманна.

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