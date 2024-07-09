Минимущества продаст свои акции в футбольном клубе «Ростов»

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Приватизация акций клуба необходима для сокращения имущества Ростовской области, которое не приносит доход в региональный бюджет. Минимущества хочет продать на аукционе 25,99% акций ФК «Ростов».
При этом блокирующий пакет акций клуба в размере 25% + 1 акция останется в государственной собственности Ростовской области.
Величину доходов областного бюджета от продажи акций определят после проведения независимым оценщиком рыночной оценки активов и имущества клуба.
Ранее сообщалось, что спортивный арбитраж рассудит ФК «Ростов» и сбежавшего из России футболиста Матиаса Норманна.