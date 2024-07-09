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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

На вокзале «Ростов-Главный» вместо кондиционеров включили вентиляторы

На вокзале «Ростов-Главный» вместо кондиционеров включили вентиляторы

9 июля 2024, 10:51
Фото: Изображение Шедеврум
На вокзале «Ростов-Главный» вместо кондиционеров включили вентиляторы
В Ростове-на-Дону на железнодорожном вокзале не работают кондиционеры. Чтобы сбить духоту, в помещении включили вентиляторы, сообщили очевидцы в тг-канале «Новости Ростова онлайн».

На вокзале «Ростов-Главный» люди вынуждены сидеть в душном помещении из-за неработающих кондиционеров. В зоне ожидания поставили один небольшой вентилятор на весь зал.

Пассажиры говорят, что такая система кондиционирования абсолютно не помогает. На улице гораздо комфортнее находится, чем в здании вокзала.

Фото: тг-канал «Новости Ростова онлайн»
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Отметим, что кондиционеры перестали работать не сегодня, ситуация продолжается уже несколько дней.

Ранее стало известно, что в донском регионе вновь начнутся веерные отключения света из-за жары.

До этого эксперты рассказали о массовых падениях стрижей в Ростове-на-Дону. Маленькие птицы не могут вынести знойной погоды.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Железная дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Вокзал#Жара#Кондиционеры#Вентиляция#Помещение
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