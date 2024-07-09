На вокзале «Ростов-Главный» вместо кондиционеров включили вентиляторы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
На вокзале «Ростов-Главный» люди вынуждены сидеть в душном помещении из-за неработающих кондиционеров. В зоне ожидания поставили один небольшой вентилятор на весь зал.
Пассажиры говорят, что такая система кондиционирования абсолютно не помогает. На улице гораздо комфортнее находится, чем в здании вокзала.
Отметим, что кондиционеры перестали работать не сегодня, ситуация продолжается уже несколько дней.
Ранее стало известно, что в донском регионе вновь начнутся веерные отключения света из-за жары.
До этого эксперты рассказали о массовых падениях стрижей в Ростове-на-Дону. Маленькие птицы не могут вынести знойной погоды.