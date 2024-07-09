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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей

Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей

9 июля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей
Аналитики выделили пять лучших профессий в Ростове-на-Дону за июль 2024 года. Специалистам рейтинга предлагают заработную плату от 250 тысяч в месяц, сообщает SuperJob.

Исследователи выделили топ-5 самых прибыльных вакансий в Ростове-на-Дону. Рейтинг замыкает областной менеджер по работе с ключевыми сетями. За хорошую работу продажникам обещают минимум 100 тысяч рублей. Четверное место занимает заведующий художественно-постановочной частью театра. Сотрудник может получать также от 100 тысяч рублей.

Тройку лидеров открывает областной менеджер по продажам мебели. Работодатели предлагают заработную плату от 110 тысяч рублей. На втором месте расположился водитель-экспедитор. Гарантированный доход не менее 150 тысяч рублей. Офтальмохирург — самая высокооплачиваемая профессия. Опытному медику готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц.

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До этого зарплата дальнобойщиков в донском регионе превысила 155 тысяч рублей.

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