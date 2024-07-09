Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей

Тройку лидеров открывает областной менеджер по продажам мебели. Работодатели предлагают заработную плату от 110 тысяч рублей. На втором месте расположился водитель-экспедитор. Гарантированный доход не менее 150 тысяч рублей. Офтальмохирург — самая высокооплачиваемая профессия. Опытному медику готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц.