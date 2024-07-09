Названы профессии для жителей Ростова-на-Дону с зарплатой от 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Исследователи выделили топ-5 самых прибыльных вакансий в Ростове-на-Дону. Рейтинг замыкает областной менеджер по работе с ключевыми сетями. За хорошую работу продажникам обещают минимум 100 тысяч рублей. Четверное место занимает заведующий художественно-постановочной частью театра. Сотрудник может получать также от 100 тысяч рублей.
Тройку лидеров открывает областной менеджер по продажам мебели. Работодатели предлагают заработную плату от 110 тысяч рублей. На втором месте расположился водитель-экспедитор. Гарантированный доход не менее 150 тысяч рублей. Офтальмохирург — самая высокооплачиваемая профессия. Опытному медику готовы платить от 250 тысяч рублей в месяц.