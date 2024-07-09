Огонь уничтожает многоквартирный дом в Батайске. Что там происходит сейчас

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Днем местные жители начали писать о загоревшемся сарае, рядом с которым находится четырехэтажный дом на улице Ворошилова. Потушить строение не успели и пламя перекинулось на многоквартирный дом. Огонь охватывал все больше и больше территории, уничтожив 700 квадратных метров кровли.
В региональном УМЧС рассказали о начавшейся эвакуации людей. Так, 20 жильцов покинули дом после начала пожара. Кроме того, выводили и тех, кто проживает в соседних зданиях. А причиной является плотная застройка.
На место прибыли порядка 80 специалистов, которым потребовались 15 единиц техники для тушения огня.
Очевидцы сообщили, что во время пожара частично обрушилась крыша здания.
«Пожарным удалось взять под контроль возгорание. Но несколько балконов уже сгорели, кровля частично обрушилась. Дыма и огня стало меньше», — рассказывали горожане.
Заместитель главы региона Сергей Бодряков объявил, что в скором времени планируется провести собрание специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этом мероприятии будут приняты решения о предоставлении поддержки людям, у которых имущество пострадало от пожара.
Глава администрации Батайска Роман Волошин сообщил, что жители, потерявшие свои документы в пожаре, могут обратиться к властям для получения дополнительной информации.
Он уточнил, что желающие помочь пострадавшим могут доставить гуманитарную помощь по адресу: улица Ленина, дом 4.
Во время пожара были спасены домашние питомцы. Спасатели вынесли из огня собаку, шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам.
Кроме того, откачали котенка, надышался дымом. Малыша отпоили водой и он пришел в себя.
Добавим, что сам дом возвели в 2012 году, в нем проживают 190 человек. В данный момент пожар локализован.