Появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Изначально очевидцы рассказали в соцсетях, что загорелся сарай, огонь с которого перекинулся на дом. Пока горит крыша на площади 500 квадратных метров.
«Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в публикации.
Отмечается, что проводится также эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки. Между тем, в Интернете разместили фото и видео, на которых показан сам пожар.
Видно, что вся прилегающая территория находится в дыму. Также можно заметить открытое пламя на крыше.
Ростовчане рассказали, что продолжает гореть частный сектор, с которого все и началось.