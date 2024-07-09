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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске

Появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске

9 июля 2024, 11:31
Фото: 1MI
В Батайске пожар успел охватить 500 квадратных метров многоквартирного дома, сообщили в региональном УМЧС.

Изначально очевидцы рассказали в соцсетях, что загорелся сарай, огонь с которого перекинулся на дом. Пока горит крыша на площади 500 квадратных метров.

«Из подъезда эвакуированы 20 жильцов. На месте работают порядка 50 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в публикации.

Появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске
Видео: Это Ростов — ТГ

Отмечается, что проводится также эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки. Между тем, в Интернете разместили фото и видео, на которых показан сам пожар.

Видно, что вся прилегающая территория находится в дыму. Также можно заметить открытое пламя на крыше.

Ростовчане рассказали, что продолжает гореть частный сектор, с которого все и началось.

#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Батайск#МЧС#Происшествия
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