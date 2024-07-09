Пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Частная база отдыха «Стереопляж» располагается в Азовском районе, неподалеку от Ростова-на-Дону. На кадрах очевидцев с места событий виден огромный столб дыма, идущий с территории пляжа. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра.
В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь хвали территорию 1200 квадратных метров, горит камыш.
Информация уточняется.
Сейчас спасатели также заняты тушением другого крупного пожара. В Батайске горят частный дом и расположенная рядом с ним многоэтажка. Из-за сильного огня в многоквартирном доме уже обрушилась крыша. Пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания составляет больше 600 квадратных метров.