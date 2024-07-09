Пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону

Сейчас спасатели также заняты тушением другого крупного пожара. В Батайске горят частный дом и расположенная рядом с ним многоэтажка. Из-за сильного огня в многоквартирном доме уже обрушилась крыша. Пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания составляет больше 600 квадратных метров.