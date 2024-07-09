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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Фото для иллюстрации

Пожар охватил частный пляж под Ростовом-на-Дону

9 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Возгорание случилось на территории «Стереопляжа» в Ростовской области, сообщают в соцсетях очевидцы.

Частная база отдыха «Стереопляж» располагается в Азовском районе, неподалеку от Ростова-на-Дону. На кадрах очевидцев с места событий виден огромный столб дыма, идущий с территории пляжа. Огонь распространяется быстро из-за сильного ветра.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь хвали территорию 1200 квадратных метров, горит камыш.

Информация уточняется.

Сейчас спасатели также заняты тушением другого крупного пожара. В Батайске горят частный дом и расположенная рядом с ним многоэтажка. Из-за сильного огня в многоквартирном доме уже обрушилась крыша. Пожару присвоен третий ранг опасности. Площадь возгорания составляет больше 600 квадратных метров.

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