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Место пожара 9 июля

Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме

9 июля 2024, 18:04
Фото: rostovgazeta.ru
Место пожара 9 июля
Пожар в доме на Ворошилова, 11 в Батайске полностью ликвидирован, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Глава местной администрации Роман Волошин сообщил, что режим ЧС ввели в Батайске в границах адресов улица Ворошилова, 11 — улица Ворошилова, 13. В многоквартирном доме, который охватил пожар 9 июля, проживали 129 человек. Сейчас их эвакуировали. Здание отключили от водоснабжения, газоснабжения и электричества.

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При необходимости в Батайске развернут пункты временного размещения. Сейчас жильцов пострадавшего дома расселили «в подготовленных местах». Им назначат единовременные выплаты.

Рядом с домами выставят круглосуточную охрану, чтобы защитить их от мародеров.

Пожар на Ворошилова в Батайске вспыхнул 9 июля. Огонь с частного дома перекинулся на четырехэтажный многоквартирный дом. Пожар охватил последний этаж и крышу здания, которая обвалилась. В огне никто не пострадал. Причины возгорания расследуются.

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