Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме

Глава местной администрации Роман Волошин сообщил, что режим ЧС ввели в Батайске в границах адресов улица Ворошилова, 11 — улица Ворошилова, 13. В многоквартирном доме, который охватил пожар 9 июля, проживали 129 человек. Сейчас их эвакуировали. Здание отключили от водоснабжения, газоснабжения и электричества.