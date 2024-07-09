Режим ЧС ввели в Батайске после пожара в многоквартирном доме

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Глава местной администрации Роман Волошин сообщил, что режим ЧС ввели в Батайске в границах адресов улица Ворошилова, 11 — улица Ворошилова, 13. В многоквартирном доме, который охватил пожар 9 июля, проживали 129 человек. Сейчас их эвакуировали. Здание отключили от водоснабжения, газоснабжения и электричества.
При необходимости в Батайске развернут пункты временного размещения. Сейчас жильцов пострадавшего дома расселили «в подготовленных местах». Им назначат единовременные выплаты.
Рядом с домами выставят круглосуточную охрану, чтобы защитить их от мародеров.
Пожар на Ворошилова в Батайске вспыхнул 9 июля. Огонь с частного дома перекинулся на четырехэтажный многоквартирный дом. Пожар охватил последний этаж и крышу здания, которая обвалилась. В огне никто не пострадал. Причины возгорания расследуются.