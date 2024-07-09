Ростовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По словам подруги пострадавшей Светланы, на операцию уже есть 1,3 миллиона рублей. Деньги удалось собрать общими усилиями. Уже 9 июля будет известна точная дата приезда хирурга, который сможет помочь ростовчанке.
Напомним, что медики в Таиланде отказались оперировать девушку из Ростова-на-Дону, которая попала в аварию и получила серьезные телесные повреждения. Врач-педиатр решила арендовать байк на курорте, но транспортное средство оказалось неисправно. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра и таза, а также травмы тазового кольца и травмы внутренних органов. Местные специалисты просят четыре миллиона рублей за хирургическое вмешательство.