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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Ростовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде

Ростовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде

9 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI
Ростовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде
В Ростове-на-Дону собрали более миллиона рублей для врача, которая пострадала в ДТП в Таиланде, сообщает Rostov.ru.

По словам подруги пострадавшей Светланы, на операцию уже есть 1,3 миллиона рублей. Деньги удалось собрать общими усилиями. Уже 9 июля будет известна точная дата приезда хирурга, который сможет помочь ростовчанке.

Напомним, что медики в Таиланде отказались оперировать девушку из Ростова-на-Дону, которая попала в аварию и получила серьезные телесные повреждения. Врач-педиатр решила арендовать байк на курорте, но транспортное средство оказалось неисправно. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра и таза, а также травмы тазового кольца и травмы внутренних органов. Местные специалисты просят четыре миллиона рублей за хирургическое вмешательство.

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