Ростовскому врачу собрали более миллиона рублей на операцию в Таиланде

Напомним, что медики в Таиланде отказались оперировать девушку из Ростова-на-Дону, которая попала в аварию и получила серьезные телесные повреждения. Врач-педиатр решила арендовать байк на курорте, но транспортное средство оказалось неисправно. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра и таза, а также травмы тазового кольца и травмы внутренних органов. Местные специалисты просят четыре миллиона рублей за хирургическое вмешательство.