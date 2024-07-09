Спасатели в Батайске откачали котенка, которого вынесли из горящего дома

В Батайске пожар охватил частный дом на улице Ворошилова и стоящий рядом четырехэтажный многоквартирный дом. В многоэтажке огонь распространился на крыше и четвертом этаже. Жильцы успели покинуть дом, но не все успели и смогли достать своих питомцев.