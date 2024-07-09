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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС спасли несколько животных из горящего дома в Батайске

Спасатели в Батайске откачали котенка, которого вынесли из горящего дома

9 июля 2024, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru
Сотрудники МЧС спасли несколько животных из горящего дома в Батайске

Спасатели вынесли из полыхающей многоэтажки в Батайске четырех котов и собаку

Сотрудники МЧС спасли несколько животных из горящего дома в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Батайске пожар охватил частный дом на улице Ворошилова и стоящий рядом четырехэтажный многоквартирный дом. В многоэтажке огонь распространился на крыше и четвертом этаже. Жильцы успели покинуть дом, но не все успели и смогли достать своих питомцев.

Место пожара в БатайскеМесто пожара в Батайске
Место пожара в Батайске
Фото: rostovgazeta.ru

Люди отдали пожарным ключи от своих квартир, чтобы те спасли животных. Сотрудники МЧС вынесли из огня хомяка, шиншиллу, несколько кошек и собак. Одного из котят откачивали прямо на месте происшествия.

Сотрудники МЧС спасли несколько животных из горящего дома в Батайске
Видео: МЧС

«Это лучшая работа в мире», — сказал один из сотрудников МЧС во время спасения кота.

Огонь к настоящему часу удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров.

Ранее власти рассказали о сборе гуманитарной помощи для пострадавших в пожаре в Батайске.

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