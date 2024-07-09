Спасатели в Батайске откачали котенка, которого вынесли из горящего дома

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Батайске пожар охватил частный дом на улице Ворошилова и стоящий рядом четырехэтажный многоквартирный дом. В многоэтажке огонь распространился на крыше и четвертом этаже. Жильцы успели покинуть дом, но не все успели и смогли достать своих питомцев.
Люди отдали пожарным ключи от своих квартир, чтобы те спасли животных. Сотрудники МЧС вынесли из огня хомяка, шиншиллу, несколько кошек и собак. Одного из котят откачивали прямо на месте происшествия.
«Это лучшая работа в мире», — сказал один из сотрудников МЧС во время спасения кота.
Огонь к настоящему часу удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров.
Ранее власти рассказали о сборе гуманитарной помощи для пострадавших в пожаре в Батайске.