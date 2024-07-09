Стало известно, как уничтожили более 20 дронов над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Атака произошла около 2 часов ночи и была успешно отражена системой ПВО. Но в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. Для проверки территории были вызваны саперы, после чего пожарные смогли потушить огонь. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.
Сейчас проводится охлаждение оборудования, пострадавших нет. Также в Ростове на месте падения обломков загорелась сухая трава, которую уже удалось потушить.
По данным Минобороны РФ, над территорией региона сбили 21 дрон.
«Для этого были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам», — рассказал губернатор.
Он добавил, что на подстанции проводится ликвидация последствий ЧС и оценка полученных повреждений.