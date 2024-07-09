rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Губернатор назвал подробности уничтожения 21 дрона над Ростовской областью

Стало известно, как уничтожили более 20 дронов над Ростовской областью

9 июля 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney

Губернатор назвал подробности уничтожения 21 дрона над Ростовской областью

В Ростовской области задействовали авиацию для уничтожения дронов над регионом, рассказал губернатор Василий Голубев.

Атака произошла около 2 часов ночи и была успешно отражена системой ПВО. Но в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. Для проверки территории были вызваны саперы, после чего пожарные смогли потушить огонь. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.

Сейчас проводится охлаждение оборудования, пострадавших нет. Также в Ростове на месте падения обломков загорелась сухая трава, которую уже удалось потушить.

Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью
Узнать подробнее

По данным Минобороны РФ, над территорией региона сбили 21 дрон.

«Для этого были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам», — рассказал губернатор.

Он добавил, что на подстанции проводится ликвидация последствий ЧС и оценка полученных повреждений.

Читайте также:
Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дроновНа видео попал момент уничтожения беспилотника над Ростовской областью
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авиация#Дроны#Доны
Подпишитесь
В Ростове жителей и заводы оставили без света, а на дорогах гибнут дети
Вчера, 14:26
Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области
Вчера, 14:24
Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей
Вчера, 12:23
До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области
Вчера, 13:15
Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область
Вчера, 13:52
Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары
Вчера, 09:39