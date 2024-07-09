Стало известно, как уничтожили более 20 дронов над Ростовской областью

Атака произошла около 2 часов ночи и была успешно отражена системой ПВО. Но в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. Для проверки территории были вызваны саперы, после чего пожарные смогли потушить огонь. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.