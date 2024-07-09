Стало известно, как выглядят трамваи будущего, которые запустят в Ростове в 2027 году

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На днях в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 была представлена модель кабины нового трехсекционного низкопольного трамвая. Кабина будет оснащена тремя мониторами, по которым можно отслеживать условия передвижения общественного транспорта. Интерактивная новинка появится в донского столице уже в 2027 году.
Отметим, что по сравнению с обычными вагонами, данная модель будет удобна для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями за счет низких полов. Кабины будут вмещать до 290 человек. Производители обещают сделать трамваи более технологичными и безопасными.
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