Стало известно, когда уйдет 40-градусная жара из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Во вторник будет солнечная погода, а температура поднимется до +39 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.
В среду и четверг ожидается облачная погода, а термометры покажут +37 градусов. Ветер в эти дни может стать сильнее.
В пятницу и субботу температура окажется на отметке +34 градуса. В воскресенье будет +33 градуса.
Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +24 градусов.
Напомним, что из-за очень жаркой погоды в регионе вводят ограничения электроснабжения. В том числе это касается местных предприятий.
Ранее крышу снесло ветром в городе на припаркованные автомобили.