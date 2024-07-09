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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Ростове-на-Дону 40-градусная жара прекратится с 10 июля

Стало известно, когда уйдет 40-градусная жара из Ростова-на-Дону

9 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону 40-градусная жара прекратится с 10 июля

В Ростове-на-Дону во вторник, 9 июля, ожидается очень жаркая погода, после чего температура пойдет на спад, сообщили синоптики.

Во вторник будет солнечная погода, а температура поднимется до +39 градусов. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

В среду и четверг ожидается облачная погода, а термометры покажут +37 градусов. Ветер в эти дни может стать сильнее.

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В пятницу и субботу температура окажется на отметке +34 градуса. В воскресенье будет +33 градуса.

Добавим, что по ночам температура будет опускаться до +24 градусов.

Напомним, что из-за очень жаркой погоды в регионе вводят ограничения электроснабжения. В том числе это касается местных предприятий.

Ранее крышу снесло ветром в городе на припаркованные автомобили.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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