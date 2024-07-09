Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Самый ближайший день, когда стоит ожидать осадки в донской столице — 19 июля. В этот день метеорологи прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. Днем температура воздуха поднимется до +36, ночью до +25 градусов Цельсия. Ветер северный до 9 метров в секунду.