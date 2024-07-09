Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Самый ближайший день, когда стоит ожидать осадки в донской столице — 19 июля. В этот день метеорологи прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. Днем температура воздуха поднимется до +36, ночью до +25 градусов Цельсия. Ветер северный до 9 метров в секунду.
Отметим, что на протяжении минимум двух недель в Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода. Днем температурный диапазон составит от +32 до +37 градусов. Ночью прогнозируются более комфортные условия. Воздух охладится до +21 — +26 градусов. Местами возможна небольшая облачность.
Читайте также о том, когда прекратиться жара в Ростове-на-Дону.
Ранее трудинспекция призвала руководителей сокращать рабочее время из-за сильной жары. Трудовая деятельность при высоких температурах может быть опасна для сотрудников. Подробнее о рекомендациях ведомства в материале RostovGazeta.