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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

9 июля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Дождь в Ростове-на-Дону может пойти только через две недели

В Ростове-на-Дону ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. Однако синоптики рассказали, когда на город обрушится дождь. Информация опубликована на одном из сервисов погоды.

Самый ближайший день, когда стоит ожидать осадки в донской столице — 19 июля. В этот день метеорологи прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. Днем температура воздуха поднимется до +36, ночью до +25 градусов Цельсия. Ветер северный до 9 метров в секунду.

Отметим, что на протяжении минимум двух недель в Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода. Днем температурный диапазон составит от +32 до +37 градусов. Ночью прогнозируются более комфортные условия. Воздух охладится до +21 — +26 градусов. Местами возможна небольшая облачность.

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Ранее трудинспекция призвала руководителей сокращать рабочее время из-за сильной жары. Трудовая деятельность при высоких температурах может быть опасна для сотрудников. Подробнее о рекомендациях ведомства в материале RostovGazeta.

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