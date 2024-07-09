Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Первоначально загорелся сарай, после чего пламя добралось до дома. В данный момент полыхает крыша здания, а вся территория в этом районе задымлена.
«Пожар начался на улице Ворошилова. Жильцов эвакуируют, пожарных прибывает все больше», — говорится в публикации.
В региональном УМЧС сообщили, что загорелась кповля на площади 500 квадратных метров. В результате был объявлен третий ранг пожара.
Известно, что пока эвакуировали 20 человек. К ликвидации огня привлекли 46 специалистов.
Ранее трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов.