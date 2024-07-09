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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске

Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске

9 июля 2024, 11:11
Фото: 1MI
Страшный пожар перекинулся на многоквартирный дом в Батайске
В Батайске огонь с хозпостройки перекинулся на многоэтажный дом, сообщили очевидцы в соцсетях.

Первоначально загорелся сарай, после чего пламя добралось до дома. В данный момент полыхает крыша здания, а вся территория в этом районе задымлена.

«Пожар начался на улице Ворошилова. Жильцов эвакуируют, пожарных прибывает все больше», — говорится в публикации.

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В региональном УМЧС сообщили, что загорелась кповля на площади 500 квадратных метров. В результате был объявлен третий ранг пожара.

Фото: Это Ростов — ТГ

Известно, что пока эвакуировали 20 человек. К ликвидации огня привлекли 46 специалистов.

Ранее трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Батайск#Очевидцы#Многоквартирный дом#Происшествия
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