Тело мужчины достали из водоема в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Мужчина отдыхал вместе с супругой возле водоема. Они употребляли алкоголь, после чего он решил искупаться.
Однако на берег 43-летний ростовчанин так и не вернулся. Через некоторое время спасатели достали тело в створе источника «Гремучка».
«Купание в состоянии алкогольного опьянения — прямой путь к трагедии», — напомнили в управлении.
До этого заплыв в реке для пьяного жителя донского региона закончился смертью.
Ранее в регионе мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.
Кроме того, фотограф утонул во время подледной съемки в области.