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Тело мужчины достали из водоема в Ростове-на-Дону

Тело мужчины достали из водоема в Ростове-на-Дону

9 июля 2024, 05:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пьяный мужчина решил искупаться и утонул, сообщили в региональном УМЧС.

Мужчина отдыхал вместе с супругой возле водоема. Они употребляли алкоголь, после чего он решил искупаться.

Однако на берег 43-летний ростовчанин так и не вернулся. Через некоторое время спасатели достали тело в створе источника «Гремучка».

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«Купание в состоянии алкогольного опьянения — прямой путь к трагедии», — напомнили в управлении.

До этого заплыв в реке для пьяного жителя донского региона закончился смертью.

Ранее в регионе мужчина утонул во время мини-вечеринки на берегу Калитвы.

Кроме того, фотограф утонул во время подледной съемки в области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спасатели#Алкоголь#Происшествия
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