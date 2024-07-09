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Торговые центры начали массово распродавать в Ростове-на-Дону

Торговые центры начали массово распродавать в Ростове-на-Дону

9 июля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Торговые центры начали массово распродавать в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на продажу выставили сразу несколько торговых центров, стоимость которых достигает десятков миллионов рублей, следует из опубликованных объявлений.

ТЦ за 43 млн рублей

В Ростове-на-Дону на улице Миронова продается торговый центр за 43 миллиона рублей. Он работает и в нем есть долгосрочные арендаторы.

Фото: Авито

Владелец написал, что у здания один собственник, а срок окупаемости составит 10 лет. Получается, что один квадратный метр стоит 85 тысяч рублей.

Самый дорогой ТЦ в Ростове

Это отдельнo стоящее зданиe, общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Стоит оно 250 миллионов рублей.

«Супер удобное месторасположениe. Центp Западного микрорайонa. На трассe со свеpx активным автотрафиком. Удобная транспортная развязка, отличныe подъездные пути», — говорится в объявлении.

Отмечается, что здесь благоустроенная прилегающая территория, а также высокий пешеходный трафик. Стоимость одного «квадрата» достигает 125 тысяч рублей.

ТЦ под гостиницу

Это отдельное здание на проспекте 40-летия Победы, его площадь достигает 1 тысячи квадратных метров. Владелец хочет получить за него 150 миллионов рублей.

Фото: Авито

«Строение и земля в собственности. Идеально подойдет под медицинский центр, гостиницу, частный детский сад, офис солидной компании», — пишет собственник.

По его словам, во всех помещениях выполнен отличный ремонт с использованием дорогих высококачественных материалов.

ТЦ на Стачки

За 130 миллионов рублей можно приобрести торговый центр на проспекте Стачки. Его площадь превышает 1,1 тысячи квадратных метров.

Фото: Авито

Владелец написал, что в здании:

  • панорамные окна;
  • отдельный вход с проспекта Стачки;
  • помещения с ремонтом;
  • заведены все необходимые коммуникации;
  • арендаторами выступают строительные компании.

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