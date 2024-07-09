Торговые центры начали массово распродавать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В Ростове-на-Дону на улице Миронова продается торговый центр за 43 миллиона рублей. Он работает и в нем есть долгосрочные арендаторы.
Владелец написал, что у здания один собственник, а срок окупаемости составит 10 лет. Получается, что один квадратный метр стоит 85 тысяч рублей.
Это отдельнo стоящее зданиe, общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Стоит оно 250 миллионов рублей.
«Супер удобное месторасположениe. Центp Западного микрорайонa. На трассe со свеpx активным автотрафиком. Удобная транспортная развязка, отличныe подъездные пути», — говорится в объявлении.
Отмечается, что здесь благоустроенная прилегающая территория, а также высокий пешеходный трафик. Стоимость одного «квадрата» достигает 125 тысяч рублей.
Это отдельное здание на проспекте 40-летия Победы, его площадь достигает 1 тысячи квадратных метров. Владелец хочет получить за него 150 миллионов рублей.
«Строение и земля в собственности. Идеально подойдет под медицинский центр, гостиницу, частный детский сад, офис солидной компании», — пишет собственник.
По его словам, во всех помещениях выполнен отличный ремонт с использованием дорогих высококачественных материалов.
За 130 миллионов рублей можно приобрести торговый центр на проспекте Стачки. Его площадь превышает 1,1 тысячи квадратных метров.
Владелец написал, что в здании:
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