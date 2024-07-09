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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов

Трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов

9 июля 2024, 04:33
Фото: 1MI
В Ростовской области начался пожар из-за массированной атаки дронов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что системы ПВО уничтожили десятки целей. Это произошло сразу в нескольких районах.

Атака привела к тому, что в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на подстанции. На место направили пожарных для ликвидации огня.

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Добавим, что тушить возгорание начали не сразу, так как в самом начале работали саперы. Сейчас пожар ликвидировали, проводится охлаждение оборудования.

Кроме того, в Ростове вспыхнула сухая трава. Этот пожар удалось потушить.

Ранее стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Трансформаторы#Дроны#Происшествия
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