Трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Он рассказал, что системы ПВО уничтожили десятки целей. Это произошло сразу в нескольких районах.
Атака привела к тому, что в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на подстанции. На место направили пожарных для ликвидации огня.
Добавим, что тушить возгорание начали не сразу, так как в самом начале работали саперы. Сейчас пожар ликвидировали, проводится охлаждение оборудования.
Кроме того, в Ростове вспыхнула сухая трава. Этот пожар удалось потушить.
Ранее стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.