Трое ростовчан обманули жителей Москвы на 300 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:50
Полицейские из Москвы задержали в Ростове трех местных жителей. Их подозревают в хищении денежных средств у граждан и компаний в Москве. Мошенники действовали от имени коммерческой организации. Они искали доверчивых граждан, которых убеждали взять деньги в кредит и вложить в бизнес по покупке неисправных автомобилей для их ремонта и продажи.
Клиентам сообщали, что кредиты банкам компания выплатит самостоятельно за счет прибыли от продажи восстановленных машин. Самим гражданам обещали деньги после успешной продажи отремонтированного авто. На деле же эти условия аферисты не выполняли, а деньги просто присваивали себе. Таким образом им удалось похитить больше 300 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено более 130 уголовных дел, их соединили в одно производство. У фигурантов дела проведены обыски. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области отдали кибермошенникам 650 миллионов рублей.