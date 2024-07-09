Трое ростовчан обманули жителей Москвы на 300 миллионов рублей

Полицейские из Москвы задержали в Ростове трех местных жителей. Их подозревают в хищении денежных средств у граждан и компаний в Москве. Мошенники действовали от имени коммерческой организации. Они искали доверчивых граждан, которых убеждали взять деньги в кредит и вложить в бизнес по покупке неисправных автомобилей для их ремонта и продажи.