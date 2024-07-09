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Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников

Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников

9 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников
В Ростовской области на восстановление инфраструктуры после атаки беспилотников потребуется около трех суток, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, над регионом сбили 21 дрон. В результате падения обломков загорелись два трансформатора, которые расположены в Родионово-Несветайском районе.

Ликвидировать огонь начали не сразу, так как сначала территорию обследовали саперы. Пламя успело распространиться на площади 60 квадратов.

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В настоящее время начаты ремонтные работы на электроподстанции.

Глава региона отметил, что для восстановления потребуется до трех суток, поэтому в области пока сохраняется необходимость временных отключений.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Трансформаторы#Происшествия#Атака беспилотников
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