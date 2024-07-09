Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, над регионом сбили 21 дрон. В результате падения обломков загорелись два трансформатора, которые расположены в Родионово-Несветайском районе.
Ликвидировать огонь начали не сразу, так как сначала территорию обследовали саперы. Пламя успело распространиться на площади 60 квадратов.
В настоящее время начаты ремонтные работы на электроподстанции.
Глава региона отметил, что для восстановления потребуется до трех суток, поэтому в области пока сохраняется необходимость временных отключений.
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