Увезли на скорой: дерево упало на девушку и коляску с ребенком в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По их словам, растение упало на девушку и коляску, в которой был ребенок. Происшествие случилось на улице Немировича-Данченко, 76.
«Пострадали оба, врачи оказывают помощь. Коляска сложилась от удара ветки», — написал автор.
Он добавил, что из-за падения дерева оказались повреждены два автомобиля. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«На углу дома на этой же улице уже давно дерево сухое, ветки на проводах висят. Нужно принять меры», — заявили ростовчане в комментариях.
Ранее огромная ветка рухнула на иномарку в Ростове-на-Дону.