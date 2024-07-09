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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Дерево упало на девушку и коляску с ребенком в Ростове-на-Дону

Увезли на скорой: дерево упало на девушку и коляску с ребенком в Ростове-на-Дону

9 июля 2024, 09:58
Фото: Это Ростов — ТГ
Дерево упало на девушку и коляску с ребенком в Ростове-на-Дону

Дерево упало на девушку и коляску с ребенком в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во вторник, 9 июля, часть сухого дерева упала на людей, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, растение упало на девушку и коляску, в которой был ребенок. Происшествие случилось на улице Немировича-Данченко, 76.

«Пострадали оба, врачи оказывают помощь. Коляска сложилась от удара ветки», — написал автор.

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Он добавил, что из-за падения дерева оказались повреждены два автомобиля. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«На углу дома на этой же улице уже давно дерево сухое, ветки на проводах висят. Нужно принять меры», — заявили ростовчане в комментариях.

Ранее огромная ветка рухнула на иномарку в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дерево#Происшествия
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