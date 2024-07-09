В Гидрометцентре рассказали, когда спадет рекордная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Научный руководитель Гидрометцентра страны рассказал, что жителям Ростовской области не стоит ждать спада очень температур. Жара продержится еще как минимум неделю. Так, с 9 по 14 июля столбики термометров будут показывать от +39 до +42 градусов.
Вильфанд также отметил, что по-прежнему сохраняется высокая вероятность выпадения осадков. Однако дожди будут идти локально.
Ранее в Ростове-на-Дону жара побила температурный рекорд 1938 года.
До этого жара спровоцировала повторную серию отключений света в донском регионе. Ограничения введут для предупреждения перегрузки электросетей.