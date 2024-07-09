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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре выше +40 градусов до конца недели на Дону

В Гидрометцентре рассказали, когда спадет рекордная жара в Ростовской области

9 июля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре выше +40 градусов до конца недели на Дону

Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре выше +40 градусов до конца недели на Дону

Жара не собирается покидать Ростовскую область. В среднем в течение недели температура воздуха составит +40 градусов, сообщает «Интерфакс» с отсылкой на метеоролога Романа Вильфанда.

Научный руководитель Гидрометцентра страны рассказал, что жителям Ростовской области не стоит ждать спада очень температур. Жара продержится еще как минимум неделю. Так, с 9 по 14 июля столбики термометров будут показывать от +39 до +42 градусов.

Вильфанд также отметил, что по-прежнему сохраняется высокая вероятность выпадения осадков. Однако дожди будут идти локально.

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Ранее в Ростове-на-Дону жара побила температурный рекорд 1938 года.

До этого жара спровоцировала повторную серию отключений света в донском регионе. Ограничения введут для предупреждения перегрузки электросетей.

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