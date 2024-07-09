В Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года

Во вторник, 9 июля, в Ростове-на-Дону обновится температурный рекорд 1938 года. Днем воздух прогреется до +40 градусов Цельсия. В этот же день в донской столице максимальная жара составляла +39,6 градусов. Это повышение было зафиксировано 86 лет тому назад.