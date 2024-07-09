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В Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года

В Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года

9 июля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону обновился температурный рекорд 1938 года
В Ростове-на-Дону установили новый рекорд жаркой погоды. 9 июля столбики термометров поднимутся выше +40 градусов, сообщает портал «И о погоде»

Во вторник, 9 июля, в Ростове-на-Дону обновится температурный рекорд 1938 года. Днем воздух прогреется до +40 градусов Цельсия. В этот же день в донской столице максимальная жара составляла +39,6 градусов. Это повышение было зафиксировано 86 лет тому назад.

Также есть и рекорд по самой низкой температуре воздуха на 9 июля. Он был установлен 1926 году. Тогда градусники показывали всего +10 градусов.

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Читайте также предупреждение гидрометцентра, эксперты рассказали о рекордной жаре в донском регионе.

До этого сервис, созданный в университете Мэриленда, спрогнозировал изменения климата в Ростове. Подробнее о том, в каких температурных условиях будут жить ростовчане через 60 лет.

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