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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию

В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию

9 июля 2024, 09:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию
В Ростове-на-Дону появится тест для самокатчиков. Перед поездкой водитель должен будет доказать готовность к безопасному вождению, сообщает администрация города.

В Ростове-на-Дону кикшеринг начнет проверять скорость когнитивных реакций водителей. Теперь, если человек захочет арендовать электросамокат, он будет обязан пройти тест в приложении компании. Он выявит быстроту реакции, внимательности и, как следствие, готовность к вождению.

Данный тест является выборочный. Он будет активизироваться по вечерам и в моменты повышенной интенсивности движения. Если ростовчанин завалил тест, то временно максимальная скорость самоката составит 15 км/ч. От испытания также можно отказаться, но тогда скоростной режим будет вновь ограничен.

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Ранее в донском регионе начали массово изымать электросамокаты.

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