В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию

Данный тест является выборочный. Он будет активизироваться по вечерам и в моменты повышенной интенсивности движения. Если ростовчанин завалил тест, то временно максимальная скорость самоката составит 15 км/ч. От испытания также можно отказаться, но тогда скоростной режим будет вновь ограничен.