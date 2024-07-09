В Ростове-на-Дону перед поездкой будут тестировать самокатчиков на реакцию

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Ростове-на-Дону кикшеринг начнет проверять скорость когнитивных реакций водителей. Теперь, если человек захочет арендовать электросамокат, он будет обязан пройти тест в приложении компании. Он выявит быстроту реакции, внимательности и, как следствие, готовность к вождению.
Данный тест является выборочный. Он будет активизироваться по вечерам и в моменты повышенной интенсивности движения. Если ростовчанин завалил тест, то временно максимальная скорость самоката составит 15 км/ч. От испытания также можно отказаться, но тогда скоростной режим будет вновь ограничен.