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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Ростове-на-Дону ожидается возбуждение магнитосферы

В Ростове-на-Дону возрастет уровень возбуждения магнитосферы

9 июля 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону ожидается возбуждение магнитосферы
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается возбуждение геомагнитной сферы Земли, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

12 июля произойдет повышение солнечной активности. В связи с этим на территории Ростова-на-Дону в 00.00 мск возможно повышение уровня возбуждения магнитосферы Земли. Как долго продлятся геомагнитные изменения, неизвестно. Специалисты отмечают, что уровень возбуждения магнитосферы достигнет четырех баллов из девяти максимальных. Вероятность наступления магнитной бури 9 июля составит 10%, а 11 июля — уже 20%.

В это время нужно чуть внимательнее относится к своему здоровью. Метеозависимые люди могут испытывать проблемы со сном, головную боль, усталость, апатию, а также рассеянность.

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Ранее стало известно, как долго продержится страшная жара в донской столице.

До этого в Ростове термометры зафиксировали аномальную температуру в +88 градусов.

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