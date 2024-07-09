В Ростове-на-Дону возрастет уровень возбуждения магнитосферы

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
12 июля произойдет повышение солнечной активности. В связи с этим на территории Ростова-на-Дону в 00.00 мск возможно повышение уровня возбуждения магнитосферы Земли. Как долго продлятся геомагнитные изменения, неизвестно. Специалисты отмечают, что уровень возбуждения магнитосферы достигнет четырех баллов из девяти максимальных. Вероятность наступления магнитной бури 9 июля составит 10%, а 11 июля — уже 20%.
В это время нужно чуть внимательнее относится к своему здоровью. Метеозависимые люди могут испытывать проблемы со сном, головную боль, усталость, апатию, а также рассеянность.
Ранее стало известно, как долго продержится страшная жара в донской столице.
До этого в Ростове термометры зафиксировали аномальную температуру в +88 градусов.