В Ростове в квартирах без кондиционера жара достигает +35 градусов

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Ростове установилась жара около +40 градусов. Из-за высоких температур напряжение не выдерживают электрические сети. В регионе частично ввели график временного отключения электроэнергии. По этой причине жители остаются без света от нескольких минут до нескольких часов.
Температура воздуха в квартирах без кондиционера с учетом открытых окон и вентилятора достигает +34 — +35 градусов. Комфортно находиться в таких условиях практически невозможно. Особенно тяжело справляются с такой жарой семьи с маленькими детьми и люди с хроническими заболеваниями.
Также на ситуацию с электросетями повлияли аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, плановый ремонт одного из блоков АЭС в Волгодонске и аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из-за этого из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.