В Ростове в квартирах без кондиционера жара достигает +35 градусов

Также на ситуацию с электросетями повлияли аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, плановый ремонт одного из блоков АЭС в Волгодонске и аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из-за этого из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.