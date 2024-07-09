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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Без включенного кондиционера температура воздуха в квартирах Ростова доходит до +35 градусов

В Ростове в квартирах без кондиционера жара достигает +35 градусов

9 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Без включенного кондиционера температура воздуха в квартирах Ростова доходит до +35 градусов
Без включенного кондиционера температура воздуха в квартирах Ростова доходит до +35 градусов, сообщили читатели редакции RostovGazeta.

В Ростове установилась жара около +40 градусов. Из-за высоких температур напряжение не выдерживают электрические сети. В регионе частично ввели график временного отключения электроэнергии. По этой причине жители остаются без света от нескольких минут до нескольких часов.

Температура воздуха в квартирах без кондиционера с учетом открытых окон и вентилятора достигает +34 — +35 градусов. Комфортно находиться в таких условиях практически невозможно. Особенно тяжело справляются с такой жарой семьи с маленькими детьми и люди с хроническими заболеваниями.

Температура воздуха в квартирах без кондиционера с учетом открытых окон и вентилятора достигает +34 — +35 градусов.Температура воздуха в квартирах без кондиционера с учетом открытых окон и вентилятора достигает +34 — +35 градусов.
Температура воздуха в квартирах без кондиционера с учетом открытых окон и вентилятора достигает +34 — +35 градусов.
Фото: rostovgazeta.ru

Также на ситуацию с электросетями повлияли аварийное отключение блока на Новочеркасской ГРЭС, плановый ремонт одного из блоков АЭС в Волгодонске и аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Из-за этого из энергосистемы выбыло около одной тысячи мегаватт.

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