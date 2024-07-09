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В Ростовской области под колеса автомобиля попал 5-летний ребенок

В Ростовской области автомобиль сбил 5-летнего ребенка

9 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI
В Ростовской области под колеса автомобиля попал 5-летний ребенок
В Таганроге водитель иномарки сбил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

В Таганроге Ростовской области произошло ДТП. Вечером 8 июля 37-летний водитель автомобиля Honda двигался по улице 10-й переулок. В районе дома 114 стоял ребенок, который решил быстро перебежать проезжую часть. Автомобилист не смог предотвратить удар и сбил 5-летнего малыша.

Отметим, что недалеко от этого места аварии находился пешеходные переход.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося еще уточняются.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка
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Ранее стало известно, что в донском регионе значительно выросло количество аварий с участием несовершеннолетних. Число происшествий увеличилось на 30%.

До этого в Ростовской области машина сбила школьника на электросамокате.

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