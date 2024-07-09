В Ростовской области автомобиль сбил 5-летнего ребенка

В Таганроге Ростовской области произошло ДТП. Вечером 8 июля 37-летний водитель автомобиля Honda двигался по улице 10-й переулок. В районе дома 114 стоял ребенок, который решил быстро перебежать проезжую часть. Автомобилист не смог предотвратить удар и сбил 5-летнего малыша.