В Ростовской области сбивают дроны и падают деревья, а люди в огне потеряли все

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Ночью 9 июля Ростовскую область пытался атаковать 21 дрон. В Минобороны РФ отчитались, что все их удалось ликвидировать. БПЛА относились к самолетному типу.
В результате атаки никто не пострадал. Но она стала причиной пожара в двух трансформаторах в Родионово-Несветайском районе. Чтобы потушить огонь, понадобилось дождаться вердикта от саперов. После их проверки спасатели смогли приступить к ликвидации пожара.
Упавшие обломки беспилотников спровоцировали пожар и в полях под Ростовом-на-Дону. Огонь там удалось оперативно ликвидировать.
Крупное ЧП произошло днем 9 июля в Батайске. Там на улице Ворошилова загорелся частный дом, огонь от него быстро перекинулся на стоящее рядом четырехэтажное многоквартирное здание. Там пожар охватил последний этаж и крышу.
К настоящему часу пламя удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров. Жильцы дома успели покинуть его. Домашних питомцев помогают достать из квартир спасатели. Уже удалось спасти шиншиллу, хомяка, четырех кошек и собаку.
В соцсетях рассказали о происшествии на улице Немировича-Данченко, 76 во вторник, 9 июля. Там часть сухого дерева упала на девушку, которая катила коляску с ребенком.
В результате происшествия пострадали и девушка, и малыш. Им оказали помощь врачи. Очевидцы сообщают, что коляска от удара дерева сложилась. Также повреждены оказались два автомобиля.
При этом местные жители рассказывают, что аварийное дерево находилось там давно. Его ветки уже висели на проводах.