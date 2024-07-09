В Ростовской области сбивают дроны и падают деревья, а люди в огне потеряли все

В результате атаки никто не пострадал. Но она стала причиной пожара в двух трансформаторах в Родионово-Несветайском районе. Чтобы потушить огонь, понадобилось дождаться вердикта от саперов. После их проверки спасатели смогли приступить к ликвидации пожара.