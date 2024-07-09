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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Сгоревший многоквартирный дом в Батайске 9 июля

В Ростовской области сбивают дроны и падают деревья, а люди в огне потеряли все

9 июля 2024, 15:22
Фото: rostovgazeta.ru
Сгоревший многоквартирный дом в Батайске 9 июля
Ростовская область подверглась очередной атаке беспилотников, тем временем в Батайске огонь уничтожает многоквартирный дом, а в Ростове дерево упало на девушку и коляску с ребенком.

Атака беспилотников

Ночью 9 июля Ростовскую область пытался атаковать 21 дрон. В Минобороны РФ отчитались, что все их удалось ликвидировать. БПЛА относились к самолетному типу.

В результате атаки никто не пострадал. Но она стала причиной пожара в двух трансформаторах в Родионово-Несветайском районе. Чтобы потушить огонь, понадобилось дождаться вердикта от саперов. После их проверки спасатели смогли приступить к ликвидации пожара.

Упавшие обломки беспилотников спровоцировали пожар и в полях под Ростовом-на-Дону. Огонь там удалось оперативно ликвидировать.

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Полыхающая многоэтажка в Батайске

Крупное ЧП произошло днем 9 июля в Батайске. Там на улице Ворошилова загорелся частный дом, огонь от него быстро перекинулся на стоящее рядом четырехэтажное многоквартирное здание. Там пожар охватил последний этаж и крышу.

К настоящему часу пламя удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров. Жильцы дома успели покинуть его. Домашних питомцев помогают достать из квартир спасатели. Уже удалось спасти шиншиллу, хомяка, четырех кошек и собаку.

Некоторые жильцы потеряли в пламени все, включая документы. С их восстановлением пообещали помочь в администрации Батайска. Также власти пообещали оказать содействие в получении компенсации. Для пострадавших собирают гуманитарную помощь. Принести ее можно по адресу Ленина, 4 в Батайске.

Кадры с места пожара в БатайскеКадры с места пожара в Батайске
Кадры с места пожара в БатайскеКадры с места пожара в Батайске
Кадры с места пожара в Батайске
Фото: rostovgazeta.ru
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Дерево упало на девушку и ребенка

В соцсетях рассказали о происшествии на улице Немировича-Данченко, 76 во вторник, 9 июля. Там часть сухого дерева упала на девушку, которая катила коляску с ребенком.

В результате происшествия пострадали и девушка, и малыш. Им оказали помощь врачи. Очевидцы сообщают, что коляска от удара дерева сложилась. Также повреждены оказались два автомобиля.

При этом местные жители рассказывают, что аварийное дерево находилось там давно. Его ветки уже висели на проводах.

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