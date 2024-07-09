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Updated Сегодня, 16:07

Фото для иллюстрации

В Ростовской области вынесли приговор браконьеру, убившему на охоте лосиху

9 июля 2024, 16:07
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
За незаконную охоту осудили жителя Ростовской области, сообщили в прокуратуре региона.

Мировой судья в Шолоховском районе вынес приговор 50-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконной охоте. В ноябре прошлого года мужчина застрелил из ружья самку лося. Происшествие случилось в одном из охотничьих хозяйств Верхнедонского района. На суде прокурор отметил, что разрешения на добычу лося у охотника не было.

Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. Судья назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Ружье охотника также конфисковано в доход государства.

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Ранее экс-замначальника отдела МВД в Ростовской области осудили за покрывательство браконьеров.

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