В Ростовской области вынесли приговор браконьеру, убившему на охоте лосиху

Мировой судья в Шолоховском районе вынес приговор 50-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконной охоте. В ноябре прошлого года мужчина застрелил из ружья самку лося. Происшествие случилось в одном из охотничьих хозяйств Верхнедонского района. На суде прокурор отметил, что разрешения на добычу лося у охотника не было.