В Ростовской области вынесли приговор браконьеру, убившему на охоте лосиху

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Мировой судья в Шолоховском районе вынес приговор 50-летнему местному жителю. Его признали виновным в незаконной охоте. В ноябре прошлого года мужчина застрелил из ружья самку лося. Происшествие случилось в одном из охотничьих хозяйств Верхнедонского района. На суде прокурор отметил, что разрешения на добычу лося у охотника не было.
Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. Судья назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Ружье охотника также конфисковано в доход государства.