В Ростовской области засняли полет беспилотника во время атаки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В Интернете появилось видео с камер наблюдения в одном из частых домов. На видео попало отчетливое жужжание. Автор предполагает, что этот звук мог доноситься от пролетающего беспилотника. Но официального подтверждения этого нет, информация уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что слышали такой же звук ночью. Другие предположили, что это мог быть транспорт.
«Или мопед по улице проехал мимо дома», — пишут ростовчане.
Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, регион атаковали более 20 беспилотников. По ним отработала система ПВО.
Однако дроны вызвали пожары, в том числе загорелась сухая трава в Ростове. Огонь уже ликвидировали.