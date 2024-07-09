rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Ростовской области засняли полет беспилотника во время атаки

В Ростовской области засняли полет беспилотника во время атаки

9 июля 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области засняли полет беспилотника во время атаки
Житель Ростовской области записал звук пролетающего над регионом беспилотника во время атаки, сообщается в соцсетях.

В Интернете появилось видео с камер наблюдения в одном из частых домов. На видео попало отчетливое жужжание. Автор предполагает, что этот звук мог доноситься от пролетающего беспилотника. Но официального подтверждения этого нет, информация уточняется.

Пользователи в комментариях написали, что слышали такой же звук ночью. Другие предположили, что это мог быть транспорт.

Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью
Узнать подробнее

«Или мопед по улице проехал мимо дома», — пишут ростовчане.

Видео: РОСТОВ ГЛАВНЫЙ — ТОП1 — НОВОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ — ТГ

Напомним, что в ночь на вторник, 9 июля, регион атаковали более 20 беспилотников. По ним отработала система ПВО.

Однако дроны вызвали пожары, в том числе загорелась сухая трава в Ростове. Огонь уже ликвидировали.

Читайте также:
Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дроновНа видео попал момент уничтожения беспилотника над Ростовской областью
#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Атака
Подпишитесь
В Ростове жителей и заводы оставили без света, а на дорогах гибнут дети
Вчера, 14:26
Бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области
Вчера, 14:24
Зарплата дальнобойщиков в Ростовской области перевалила за 160 тысяч рублей
Вчера, 12:23
До +50 градусов поднялась температура воздуха в Ростовской области
Вчера, 13:15
Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область
Вчера, 13:52
Часть Ростовской области до конца дня осталась без света из-за жары
Вчера, 09:39