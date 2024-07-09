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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Веерные отключения света из-за жары снова пройдут в Ростовской области

Веерные отключения света из-за жары снова пройдут в Ростовской области

9 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI
Веерные отключения света из-за жары снова пройдут в Ростовской области
В Ростовской области из-за сильной жары во вторник, 9 июля, снова пройдут веерные отключения электричества, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев

Для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и серьезных аварий в энергосистеме необходимо ввести ограничения.

Губернатор региона ранее сообщал, что эти ограничения в первую очередь будут применяться к промышленным предприятиям, которые потребляют наибольшее количество энергии. Однако этих мер может оказаться недостаточно, и ограничения также затронут бытовых потребителей.

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Фатеев сообщил, что о времени прекращения режима веерного отключения информация появится дополнительно. Он также отметил, что они находятся в постоянном контакте с электросетевой компанией.

Добавим, что отключения проходили и ранее. Это вызывает жалобы со стороны местных жителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Отключения света#Жара
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