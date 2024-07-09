Веерные отключения света из-за жары снова пройдут в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Для предотвращения перегрузки сетевого оборудования и серьезных аварий в энергосистеме необходимо ввести ограничения.
Губернатор региона ранее сообщал, что эти ограничения в первую очередь будут применяться к промышленным предприятиям, которые потребляют наибольшее количество энергии. Однако этих мер может оказаться недостаточно, и ограничения также затронут бытовых потребителей.
Фатеев сообщил, что о времени прекращения режима веерного отключения информация появится дополнительно. Он также отметил, что они находятся в постоянном контакте с электросетевой компанией.
Добавим, что отключения проходили и ранее. Это вызывает жалобы со стороны местных жителей.