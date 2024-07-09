Вещи собирают для пострадавших от пожара в многоэтажке Батайска

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Ворошилова. Площадь возгорания там составила 600 квадратных метров. Жильцы дома не пострадали. Домашних питомцев помогают достать квартиры спасатели.
Глава администрации Батайска Роман Волошин рассказал, что те жильцы, кто потерял в пожаре свои документы должны обратиться к властям «для уточнения информации».
«На месте будут работать, в том числе сотрудники полиции», — написал Волошин в своем Telegram-канале.
Граждане могут принести гуманитарную помощь для пострадавших по адресу Ленина, 4.
Ранее появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске.