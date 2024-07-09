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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Желающие помощь пострадавшим от пожара в Батайске могут принести вещи по адресу Ленина, 4

Вещи собирают для пострадавших от пожара в многоэтажке Батайска

9 июля 2024, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru
Желающие помощь пострадавшим от пожара в Батайске могут принести вещи по адресу Ленина, 4
Желающие помощь пострадавшим от пожара в Батайске могут принести вещи по адресу Ленина, 4, сообщил глава местной администрации Роман Волошин.

В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Ворошилова. Площадь возгорания там составила 600 квадратных метров. Жильцы дома не пострадали. Домашних питомцев помогают достать квартиры спасатели.

В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Волошина.В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Волошина.
В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Волошина.
Фото: rostovgazeta.ru

Глава администрации Батайска Роман Волошин рассказал, что те жильцы, кто потерял в пожаре свои документы должны обратиться к властям «для уточнения информации».

«На месте будут работать, в том числе сотрудники полиции», — написал Волошин в своем Telegram-канале.

Граждане могут принести гуманитарную помощь для пострадавших по адресу Ленина, 4.

Ранее появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске.

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