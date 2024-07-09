Вещи собирают для пострадавших от пожара в многоэтажке Батайска

В Батайске продолжают ликвидировать последствия пожара в частном доме и многоквартирном здании на улице Ворошилова. Площадь возгорания там составила 600 квадратных метров. Жильцы дома не пострадали. Домашних питомцев помогают достать квартиры спасатели.