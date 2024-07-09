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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Батайске тушат четырехэтажный многоквартирный дом

Власти пообещали помочь жильцам полыхающего многоквартирного дома в Батайске

9 июля 2024, 13:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Батайске тушат четырехэтажный многоквартирный дом
В Батайске тушат четырехэтажный многоквартирный дом, подробностями с места событий поделился замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Известно, что в доме на Ворошилова, 11 четыре этажа и 83 квартиры. Его построили в 2012 году. По данным управляющей компании, в доме проживает 190 человек.

Пожар там возник днем 9 июля. На многоэтажку перекинулся огонь с соседнего горящего здания. Пламя охватило крышу и четвертый этаж. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске
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В тушении участвуют больше 80 спасателей и 26 единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Замгубернатора Сергей Бодряков сообщил, что в ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС. Там будут приняты решения по оказанию помощи жильцам, чье имущество которых пострадало от огня.

Ранее появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске.

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