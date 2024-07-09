Власти пообещали помочь жильцам полыхающего многоквартирного дома в Батайске

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Известно, что в доме на Ворошилова, 11 четыре этажа и 83 квартиры. Его построили в 2012 году. По данным управляющей компании, в доме проживает 190 человек.
Пожар там возник днем 9 июля. На многоэтажку перекинулся огонь с соседнего горящего здания. Пламя охватило крышу и четвертый этаж. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.
В тушении участвуют больше 80 спасателей и 26 единиц техники. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Замгубернатора Сергей Бодряков сообщил, что в ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС. Там будут приняты решения по оказанию помощи жильцам, чье имущество которых пострадало от огня.
Ранее появились кадры полыхающего многоэтажного дома в Батайске.