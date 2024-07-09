Власти Ростова начали выкупать земли для возведения дороги на Театральном спуске

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Проект возведения первого этапа дороги на Театральном спуске прошел экспертизу. Стоимость работ оценили в один миллиард рублей. По словам главы департамента автомобильных дорог города Дениса Водопьянова, сейчас ведется подготовка территории к строительству. Власти выкупают в муниципальную стоимость земельные участки, попадающие в зону работ.
При этом деньги для выкупа чиновникам выделяют частями. Сейчас у администрации Ростова для этих целей есть 100 миллионов рублей.
«В полной мере средства на эти цели пока не доведены, мы работаем с правительственными органами для их получения», — сказал Денис Водопьянов.
Ранее сообщалось, что масштабный выход к Дону сделают на Театральном спуске в Ростове. Речь идет об участке, который пострадал в пожаре в 2017 году. Тогда сгорели больше сотни зданий.