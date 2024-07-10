Аномальная жара стала причиной массовой гибели стрижей в Ростове

Волонтеры, спасающие стрижей, стали чаще делиться постами о гибели животных. Аномальная жара свыше +40 градусов влияет не только на самочувствие людей, но и животных. Из-за духоты птицы просто падают на землю и разбиваются либо получают увечья, из-за которых не могут нормально передвигаться.