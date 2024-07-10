rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Аномальная жара стала причиной массовой гибели стрижей в Ростове

Аномальная жара стала причиной массовой гибели стрижей в Ростове

10 июля 2024, 09:38
Фото: pxhere.com
Аномальная жара стала причиной массовой гибели стрижей в Ростове
Трупы стрижей находят в разных районах Ростова, о гибели птиц сообщают жители и волонтеры в сообществе «Стрижи. Помощь, выкармливание, содержание».

Волонтеры, спасающие стрижей, стали чаще делиться постами о гибели животных. Аномальная жара свыше +40 градусов влияет не только на самочувствие людей, но и животных. Из-за духоты птицы просто падают на землю и разбиваются либо получают увечья, из-за которых не могут нормально передвигаться.

В Ростове-на-Дону из-за сильной жары массово падают стрижи
Узнать подробнее

Ростовчан призывают обустраивать скворечники и поилки для птиц, чтобы помочь им пережить жару.

Зоолог Александр Липкович указывал, что стрижи в Ростове часто гибнут из-за большого количества высотных зданий и большой популяции птиц в городе.

Читайте также:
Главный автовокзал Ростова останавливал работу из-за жары и перебоев со светомВ Ростове в квартирах без кондиционера жара достигает +35 градусовМассовые отключения электричества начались в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Жара#Происшествия#Лето 2024
Подпишитесь
Жителей Ростова-на-Дону разбудили звуки стрельбы и взрывов ночью 10 июля
Сегодня, 06:38
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
Сегодня, 06:39
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Сегодня, 08:03
Мины нашли на месте разгрузки гумпомощи в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:10
Продавцы кондиционеров и вентиляторов в Ростове резко подняли цены из-за жары
Сегодня, 07:20
Чебурашку отпустили с миром, а Puma показала клыки: за что судился донской бизнес
Сегодня, 08:46